3 окт. 2019 г., 14:41
Journalist ID: 2388
News Code: 83501943
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Представление ахеменидских надписей

1783 ахеменидских надписи были представлены после того, как США предоставили их Ирану спустя 80 лет.

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