3 окт. 2019 г., 14:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83501942
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Дворец Баге Назар в иранском Ширазе

Баге Назар, также известный как особняк Колах Фаранги, музейный парк Парс и мовзолей Карим-Хана, расположен в Ширазе, на улице Карим-Хан Занд. Дворец является туристической достопримечательностью Шираза.

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