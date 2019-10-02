Дворец Амери в Кашане

Возведение архитектурного здания производилось в период Занд. В то время городом управлял Ага-Амери, чье имя и было увековечено в названии величественного строения. Более яркой постройки в Кашане сложно встретить. Здание является настоящей «жемчужиной». В здании дворца Амери располагается городской музей, посетив который вы сможете узнать более подробно о жизни обитателей дворца.