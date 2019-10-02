2 окт. 2019 г., 21:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83501170
0 Persons

Выставка драгоценных металлов, украшений и изделий из золота

С первого октября в Исфахане проходит выставка драгоценных металлов, украшений и изделий из золота. В выставке принимают участие 114 местных и зарубежных компаний из Италии и Турции.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =