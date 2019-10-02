Мавзолей Фирдоуси в Тусе

Великий иранский поэт Абулькасим Фирдоуси родился в 940 году в Паже - одном из исторических селений Туса. Он является автором эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей»). «Шахнаме» Фирдоуси состоит из 60 тысяч бейтов (стихотворений), и тема его - история Ирана, с начала и до времени нашествия арабов-мусульман и падения Сасанидов.