2 окт. 2019 г., 20:55
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News Code: 83501163
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Мавзолей Фирдоуси в Тусе

Великий иранский поэт Абулькасим Фирдоуси родился в 940 году в Паже - одном из исторических селений Туса. Он является автором эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей»). «Шахнаме» Фирдоуси состоит из 60 тысяч бейтов (стихотворений), и тема его - история Ирана, с начала и до времени нашествия арабов-мусульман и падения Сасанидов.

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