2 окт. 2019 г., 19:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83501050
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Достопримечательности провинции Курдистан

Древняя земля Ирана насчитывает тысячи лет истории. Ценнейшие культурные достопримечательности этой страны являются бесценным наследием всего человечества.

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