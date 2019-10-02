Древняя земля Ирана насчитывает тысячи лет истории. Ценнейшие культурные достопримечательности этой страны являются бесценным наследием всего человечества.
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Дворец Амери в Кашане
Возведение архитектурного здания производилось в период Занд. В то время городом управлял Ага-Амери,…
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Выставка драгоценных металлов, украшений и изделий из золота
С первого октября в Исфахане проходит выставка драгоценных металлов, украшений и изделий из…
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Мавзолей Фирдоуси в Тусе
Великий иранский поэт Абулькасим Фирдоуси родился в 940 году в Паже - одном из исторических…
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Достопримечательности провинции Курдистан
Древняя земля Ирана насчитывает тысячи лет истории. Ценнейшие культурные достопримечательности…
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Прогулка по историческим кварталам Шираза
Прогулка по историческим кварталам Шираза похожа на чтение увлекательной книги, от которой…
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Путин: Иран из-за санкций США не может реализовать свои возможности
Москва, 2 октября. ИРНА — Иран из-за санкций США не может реализовать свои возможности, это…
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Учиться в Иране: всё больше иностранных студентов выбирают иранские вузы
Тегеран, 2 октября. ИРНА — В настоящее время в иранских высших учебных заведений учится более…
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США используют нефть как оружие: министр нефти Ирана
Москва, 2 октября, ИРНА – Глава миннефти Ирана Бижан Намдар Зангане в среду заявил, что США…
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Министр спорта и молодёжной политики Ирана прибыл в Белоруссию
Тегеран, 2 октября, ИРНА - Министр спорта и молодёжной политики Ирана Масуд Солтанифар посетил…
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Иран: присутствие инностранных сил для обеспечения безопасности в регионе нарушает безопасность
Тегеран, 2 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудила интервенционистс…
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