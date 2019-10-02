2 окт. 2019 г., 19:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83501036
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Прогулка по историческим кварталам Шираза

Прогулка по историческим кварталам Шираза похожа на чтение увлекательной книги, от которой невозможно оторваться. В историческом районе "Санг Сиях" (черный камень) в Ширазе вы найдете бесчисленное множество объектов исторического, религиозного и культурного интереса.

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