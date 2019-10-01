2 окт. 2019 г., 00:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83499635
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Саммит ЕАЭС в Ереване

1 октября в столице Армении прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров 8 стран. Президент Ирана стал почетным гостем на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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