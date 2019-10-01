1 окт. 2019 г., 20:30
Journalist ID: 2390
News Code: 83499528
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Озеро Урмия

Урмия — бессточное солёное озеро, расположенное между провинциями Восточный и Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана.

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