1 окт. 2019 г., 20:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83499506
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Исфахан – музей иранской архитектуры

В иранском Исфахане расположено большое число памятников исламской архитектуры XI—XIX веков. Особенно знамениты площадь Имама и пятничная мечеть — памятники Всемирного наследия. В Иране город часто называют Несф-е джехан (половина мира).

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