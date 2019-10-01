Соревнования по шахматам среди девучек прошли в иранском Казвине.
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Соревнования по шахматам среди девучек в иранском Казвине
Соревнования по шахматам среди девучек прошли в иранском Казвине.
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Встреча Рухани и Путина на полях саммита ЕАЭС
Президенты Ирана и России Хасан Рухани Владимир Путин встретились во вторних на полях заседания…
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Рухани: безопасность в регионе может быть обеспечена только путем сотрудничества стран региона
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Безопасность и стабильный мир в районе Персидского и Оманского заливов,…
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Иранский фильм "Дятел" стал победителем фестиваля в Сан-Франциско
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Картина "Дятел" иранского режиссера Бехруза Шойаби получила главный…
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Доказательств причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии нет
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал беспочвенными обвинения…
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Рухани и Путин провели встречу в Ереване
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин обсудят…
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Рухани призвал противодействовать одностороннему подходу США
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Мировому сообществу необходимо принять решительные меры по противодействи…
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Расширение отношений с азиатскими странами является одним из приоритетов внешней политики Ирана
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани назвал расширение отношений с азиатскими…
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Санаи назвал создание зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС историческим событием
Москва, 1 октября. ИРНА — Посол Ирана в России Мехди Санаи назвал создание зоны свободной торговли…
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Иран приветствует урегулирование разногласий с Саудовской Аравией
Тегеран, 1 октября, ИРНА - Спикер иранского парламента Али Лариджани в интервью телеканалу…
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