1 окт. 2019 г., 19:58
Journalist ID: 2390
News Code: 83499491
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Соревнования по шахматам среди девучек в иранском Казвине

Соревнования по шахматам среди девучек прошли в иранском Казвине.

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