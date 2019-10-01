Соревнования по шахматам среди девочек прошли в иранском Казвине.
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Саммит ЕАЭС в Ереване
1 октября в столице Армении прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием…
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МИД Ирана призвал защищать СВПД от односторонности США
Тегеран, 2 октября. ИРНА — Мы должны спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по…
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Нидерланды и Иран обменялись мнениями по борьбе с наводнениями
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Указав на недавние наводнения в Иране, посол Нидерландов в Иране…
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Озеро Урмия
Урмия — бессточное солёное озеро, расположенное между провинциями Восточный и Западный Азербайджан,…
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Исфахан – музей иранской архитектуры
В иранском Исфахане расположено большое число памятников исламской архитектуры XI—XIX веков.…
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Соревнования по шахматам среди девочек в иранском Казвине
Соревнования по шахматам среди девочек прошли в иранском Казвине.
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Встреча Рухани и Путина на полях саммита ЕАЭС
Президенты Ирана и России Хасан Рухани Владимир Путин встретились во вторних на полях заседания…
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Рухани: безопасность в регионе может быть обеспечена только путем сотрудничества стран региона
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Безопасность и стабильный мир в районе Персидского и Оманского заливов,…
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Иранский фильм "Дятел" стал победителем фестиваля в Сан-Франциско
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Картина "Дятел" иранского режиссера Бехруза Шойаби получила главный…
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Доказательств причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии нет
Тегеран, 1 октября. ИРНА — Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал беспочвенными обвинения…
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