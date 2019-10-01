1 окт. 2019 г., 19:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83499473
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Встреча Рухани и Путина на полях саммита ЕАЭС

Президенты Ирана и России Хасан Рухани Владимир Путин встретились во вторних на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване.

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