Башни молчания в Иранском Йезде

Дахма, или башня молчания — погребальное сооружение в зороастрийском религиозном обряде. «Башни молчания» обычно имеют высоту около 6 м и сооружаются из кирпича или камня на возвышенностях (в древности некоторые иранские общины, проживавшие в горах, просто отгораживали участок склона сплошной кирпичной стеной.