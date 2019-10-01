1 окт. 2019 г., 14:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83499061
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Башни молчания в Иранском Йезде

Дахма, или башня молчания — погребальное сооружение в зороастрийском религиозном обряде. «Башни молчания» обычно имеют высоту около 6 м и сооружаются из кирпича или камня на возвышенностях (в древности некоторые иранские общины, проживавшие в горах, просто отгораживали участок склона сплошной кирпичной стеной.

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