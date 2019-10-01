دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری ایران در سنندج

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Рухани поздравил с 70-летием образования Китая
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в своей поздравительной телеграмме…
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Иран готов удовлетворить потребности Армении в секторе энергетики: Рухани
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Контракт «электричество в обмен на газ» между Тегераном и Ереваном…
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Короткометражный фильм «Татуировка» отправится на "Оскар" от Ирана
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Короткометражный фильм «Татуировка» Фархада Деларама представит…
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Встреча президентов Ирана и Армении
Ереван, 1 октября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник встретился со своим армянским…
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Из иранского Западного Азербайджана было поставлено товаров на 770 млн. долларов
Урмия, 1 октября, ИРНА - За первые пять месяцев этого года было экспортировано товаров на сумму…
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Молодая иранская женщина-ученый получила европейскую премию по биоматериалам
Тегеран, 1 октября, ИРНА - Мелика Сарем, молодой иранской исследователь из Фрайбургского университет…
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Председатели Совместной экономической комиссии Ирана и Армении изучили договоренности
Москва, 1 октября, ИРНА - Председатели Совместной экономической комиссии Ирана и Армении Реза…
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МИД Ирана поздравил с Национальным днем КНР
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави во вторник поздравил…
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В Казахстане подписано соглашение о сотрудничестве между портами Энзели и Актау
Энзели, 1 октября, ИРНА - На 16-м заседании Совместной комиссии Ирана и Казахстана заместитель…
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