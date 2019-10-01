1 окт. 2019 г., 09:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83498156
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Встреча президентов Ирана и Армении

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник прибыл в Ереван, где примет участие в заседание Высшего Евразийского экономического совета. При этом он встретился с с президентом Армении Арменом Саркисяном.

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