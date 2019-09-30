30 сент. 2019 г., 16:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83497584
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Взгляд на армяно-иранские отношения

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник отправится в Армению для участия в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Ирано-армянские отношения в контексте визита в Ереван президента Рухани.

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