30 сент. 2019 г., 15:28
Journalist ID: 2390
News Code: 83497523
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Водная пещера Сахулан

Водная пещера Салухан расположена в иранской провинции Западный Азербайджан, в 42 км к юго-востоку от города Махабад. Глубина некоторых водных участков в пещере достигает 30 метров.

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