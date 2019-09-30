30 сент. 2019 г., 14:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83497418
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Соревнования по боксу под названием "Мир, Братство, Дружба" в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария

Турнир "Мир, Братство, Дружба" прошел с участием более 40 спортсменов в иранском Шехре-Корде.

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