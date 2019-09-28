Церемония почитания Святого Георгия в Иране

Иранские армяне почтили Святого Георгия. В церемонии принял участие лава епархии Армянской Апостольской церкви в Тегеране архиепископ Себух Саркисян. Церемония проходила в Церкви Святого Георгия в Тегеране, она также сопровождалась обрядом евхаристии.