28 сент. 2019 г., 19:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83494789
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Церемония почитания Святого Георгия в Иране

Иранские армяне почтили Святого Георгия. В церемонии принял участие лава епархии Армянской Апостольской церкви в Тегеране архиепископ Себух Саркисян. Церемония проходила в Церкви Святого Георгия в Тегеране, она также сопровождалась обрядом евхаристии.

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