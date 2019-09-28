Иранские армяне почтили Святого Георгия. В церемонии принял участие лава епархии Армянской Апостольской церкви в Тегеране архиепископ Себух Саркисян. Церемония проходила в Церкви Святого Георгия в Тегеране, она также сопровождалась обрядом евхаристии.
-
Специальный приз жюри фестиваля Topaz был вручен иранскому фильму
Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Короткометражный фильм "Уроки езды" иранского режиссера Марзие…
-
Церемония почитания Святого Георгия в Иране
Иранские армяне почтили Святого Георгия. В церемонии принял участие лава епархии Армянской…
-
Более четырех миллионов туристов посетили Иран с начала года
Захедан, 28 сентября. ИРНА — В Иран за первые шесть месяцев иранского года (который начался…
-
Зариф и глава МИД Пакистана провели вторую встречу за неделю
Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел на полях 74-й Генеральной…
-
ЧМ по тяжелой атлетике 2019 в Таиланде
Представители сборной Ирана в весовой категории до 109 кг Мохсен Дадрас и Али Давуди не смогли…
-
Достижения визита Рухани в Нью-Йорк
Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Многочисленные и серьезные ограничения американских властей с…
-
Парад классических автомобилей в Тегеране
В пятницу жители иранской столицы стали зрителями парада и выствки классических автомобилей…
-
Турнир по мини-футболу "Мир и Дружба" среди молодых дипломатов
В пятницу в Тегеране стартовал второй турнир по мини-футболу "Мир и Дружба" среди молодых дипломатов…
-
Европейские туристы прибыли в Иран
Урмия, 28 сентября, ИРНА – Глава организации по развитию туризма свободной зоны Маку Махди…
-
Иранский посол посетил выставку "WorldFood Moscow"
Москва, 28 сентября. ИРНА — Посол Ирана в Москве Мехди Санаи в пятницу посетил "WorldFood Moscow"…
Your Comment