Представители сборной Ирана в весовой категории до 109 кг Мохсен Дадрас и Али Давуди не смогли завоевать медали на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2019, проходящем в этим дни в Таиланде, в городе Паттайя.
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ЧМ по тяжелой атлетике 2019 в Таиланде
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