28 сент. 2019 г., 16:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83494557
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ЧМ по тяжелой атлетике 2019 в Таиланде

Представители сборной Ирана в весовой категории до 109 кг Мохсен Дадрас и Али Давуди не смогли завоевать медали на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2019, проходящем в этим дни в Таиланде, в городе Паттайя.

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