28 сент. 2019 г., 16:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83494535
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Парад классических автомобилей в Тегеране

В пятницу жители иранской столицы стали зрителями парада и выствки классических автомобилей в честь недели туризма в Иране.

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