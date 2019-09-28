28 сент. 2019 г., 16:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83494520
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Турнир по мини-футболу "Мир и Дружба" среди молодых дипломатов

В пятницу в Тегеране стартовал второй турнир по мини-футболу "Мир и Дружба" среди молодых дипломатов. В нем принимают участие 240 дипломатов из 24 посольств в Иране. На Церемонии открытия мероприятия присутствовал официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

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