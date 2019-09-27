В пятницу жители города Семнан стали зрителями парада и выствки классических автомобилей.
-
Парад классических автомобилей в Семнане
В пятницу жители города Семнан стали зрителями парада и выствки классических автомобилей.
-
Соревнования по мотокроссу в иранском Исфахане
В пятницу, 27 сентября по случаю недели "Священной обороны" в городе Исфахан прошли соревнования…
-
Иран обвинил США в действиях по подрыву мирового порядка
ООН, 27 сентября. ИРНА — Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи осудил разрушительный и односторонний…
-
Лавров назвал действия США по СВПД разрушительными
Москва, 27 сентября. ИРНА — Действия США разрушительны в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего…
-
Зариф провел встречу с главой МИД Армении
ООН, 27 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях 74-й…
-
Зариф провел встречи с иракским и сирийскими коллегами
ООН, 27 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях 74-й…
-
Британский танкер покинул территориальные воды Ирана
Тегеран, 27 сентября. ИРНА — Британский танкер Stena Impero, более 70 дней назад задержанный…
-
Эрдоган: Турция продолжит покупать нефть и газ у Ирана
Тегеран, 27 сентября. ИРНА — Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ несмотря…
-
Зариф и глава МИД Кувейта обсудили "Ормузскую мирную инициативу"
ООН, 27 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в пятницу с кувейтским…
-
Рухани: помехой для переговоров являются сами США
Тегеран, 27 сентября. ИРНА — Помехой для переговоров являются сами США, поскольку у них нет…
Your Comment