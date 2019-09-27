28 сент. 2019 г., 00:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83493353
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Соревнования по мотокроссу в иранском Исфахане

В пятницу, 27 сентября по случаю недели "Священной обороны" в городе Исфахан прошли соревнования по мотокроссу.

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