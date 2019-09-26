27 сент. 2019 г., 00:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83492697
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Последний день визита Рухани в Нью-Йорк

Президент Ирана в последний день своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с премьер-министрами Индии и Уганды Нарендрой Моди и Рухаканой Ругундой. Он также принял участие в итоговой пресс-конференции своего визита в Нью-Йорк.

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