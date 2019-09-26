Последний день визита Рухани в Нью-Йорк

Президент Ирана в последний день своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с премьер-министрами Индии и Уганды Нарендрой Моди и Рухаканой Ругундой. Он также принял участие в итоговой пресс-конференции своего визита в Нью-Йорк.