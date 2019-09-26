Гармсар — город в Иране в провинции Семнан. Расположен на окраине солончаковой пустыни Деште-Кевир в 80 километрах к востоку от Тегерана.
-
Соляная шахта в иранском Гармсаре
Гармсар — город в Иране в провинции Семнан. Расположен на окраине солончаковой пустыни Деште-Кевир…
-
Встреча Рухани с Генеральным секретарем ООН и президентами Ирландии и Ирака
Президент Ирана Хасан Рухани встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, президентом…
-
Зариф сделал акцент на противодействии односторонности
Нью-Дели, 26 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
-
Давление и санкции США направлены против больных, детей и всего иранского народа, заявил Рухани
Тегеран, 26 сентября, ИРНА - «Я также думаю, что мы приближаемся к худшей ситуации и решение…
-
Специальный приз жюри Байкальского фестиваля достался иранскому фильму
Тегеран, 26 сентября, ИРНА - Специальный приз жюри Байкальского кинофестиваля достался фильму…
-
В иранской Урмии обнаружили 8.6 тонны наркотиков
Урмия, 26 сентября, ИРНА – 8.6 тонны наркотиков было обнаружено в Урмии и контрабанда также…
-
В Иране назвали решение Рухани не встречаться с Трампом рациональным
Тегеран, 26 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Абасс Мусави сказал, что решение…
-
Министр иностранных дел Австралии провела встречу с главой дипломатического аппарата Ирана
Нью-Йорк, 26 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн встретилась со своим…
-
Зариф призвал страны региона присоединиться к Ормузской мирной инициативе
Нью-Йорк, 26 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
-
Рухани назвал бесчеловечные санкции США фактором, объединяющим иранский народ
Тегеран, 26 сентября, ИРНА - Выступая в Нью-Йорке в среду вечером на встрече с представителями…
Your Comment