26 сент. 2019 г., 12:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83492050
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Соляная шахта в иранском Гармсаре

Гармсар — город в Иране в провинции Семнан. Расположен на окраине солончаковой пустыни Деште-Кевир в 80 километрах к востоку от Тегерана.

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