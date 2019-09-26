26 сент. 2019 г., 12:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83491969
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Встреча Рухани с Генеральным секретарем ООН и президентами Ирландии и Ирака

Президент Ирана Хасан Рухани встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, президентом Ирландии Майклом Д Хиггинсом и президентом Ирака Бархамом Салехом после выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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