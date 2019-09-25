25 сент. 2019 г., 21:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83491451
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Выступление Рухани на Генеральной Ассамблее ООН/Фото

Президент Ирана Хасан Рухани в среду выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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