25 сент. 2019 г., 21:22
Journalist ID: 2177
News Code: 83491440
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Дехдар принес сборной Ирана первую золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике

Иранец Али Дехдар, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, взял вес 394 кг (175 кг в рывке, 175 кг в толчке). Таким образом он завоевал золотую медаль по толчке, а бронзовую медаль по сумме двух упражнений.

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