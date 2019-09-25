Дехдар принес сборной Ирана первую золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике

Иранец Али Дехдар, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, взял вес 394 кг (175 кг в рывке, 175 кг в толчке). Таким образом он завоевал золотую медаль по толчке, а бронзовую медаль по сумме двух упражнений.