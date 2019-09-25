25 сент. 2019 г., 15:38
Journalist ID: 2390
News Code: 83490959
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Иранская штангистка на международном турнире по тяжелой атлетике в Таиланде

Иранская тяжелоатлетка Париса Джахан-Фекриан в весовой категории 87 кг заняла 6-е место на международном турнире по тяжелой атлетике в Таиланде.

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