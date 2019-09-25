25 сент. 2019 г., 14:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83490871
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Иранец завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде

Аюб Мусави в весовой категории 96 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде получил бронзу.

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