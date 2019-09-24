25 сент. 2019 г., 01:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83489803
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Встречи Рухани на полях Генассамблее ООН/Фото

Президент Ирана Хасан Рухани 23, 24 сентября провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

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