24 сент. 2019 г., 15:50
Journalist ID: 2390
News Code: 83489265
0 Persons

Зурхане

Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».

Your Comment

You are replying to: .
1 + 5 =