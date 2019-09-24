24 сент. 2019 г., 15:48
Journalist ID: 2390
News Code: 83489257
0 Persons

Президент Ирана в Нью-Йорке

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании генассамблеи ООН. Он встретился с президентом Франции и премьер-министром Пакистана.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 8 =