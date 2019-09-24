24 сент. 2019 г., 15:44
Journalist ID: 2390
News Code: 83489238
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VI всемирное совещание по Шелковому пути в Хамадане

VI всемирное совещание по Шелковому пути в понедельник прошло в иранском Хамадане.

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