24 сент. 2019 г., 14:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83489110
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Собрание велосипедистов в иранских городах

По случаю "Всемирный день без автомобиля" сегодня в Мешхеде состоялось собрание велосипедистов, чтобы изменить модель чистого транспорта.

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