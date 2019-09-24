По случаю "Всемирный день без автомобиля" сегодня в Мешхеде состоялось собрание велосипедистов, чтобы изменить модель чистого транспорта.
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Рухани и Абэ провели встречу на полях ГА ООН
ООН, 24 сентября. ИРНА — Президенты Ирана и Японии Хасан Рухани и Синдзо Абэ провели встречу…
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Рухани: Усилия Макрона могут быть эффективными при отмене санкций
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегерана рассматривает…
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Зурхане
Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане…
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Президент Ирана в Нью-Йорке
Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании генассамблеи…
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VI всемирное совещание по Шелковому пути в Хамадане
VI всемирное совещание по Шелковому пути в понедельник прошло в иранском Хамадане.
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Британский танкер вскоре покинет Иран
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Задержанное ранее Ираном нефтяной танкер Stena Impero освобожден…
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Провинция Хорасан Резави призывает к расширению экономических отношений с Туркменистаном
Мешхед, 24 сентября, ИРНА – Заместитель губернатора провинции Хорасан Резави по экономических…
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В Иране впервые проведена операция по полной пересадке лица
Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Впервые операция по полной пересадке лица с помощью новой технологии…
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Собрание велосипедистов в иранских городах
По случаю "Всемирный день без автомобиля" сегодня в Мешхеде состоялось собрание велосипедистов,…
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Открытие 5-й Международной фармацевтической выставки "IRANPHARMA EXPO 2019" в Тегеране
Во вторник открылась 5-я международная выставка "IRANPHARMA EXPO 2019" с присутствием министра…
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