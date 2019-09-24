24 сент. 2019 г., 14:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83489101
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Открытие 5-й Международной фармацевтической выставки "IRANPHARMA EXPO 2019" в Тегеране

Во вторник открылась 5-я международная выставка "IRANPHARMA EXPO 2019" с присутствием министра здравоохранения и медицинского образования страны Саидом Намаки в Тегеране.

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