24 сент. 2019 г., 14:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83489092
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Иранский тяжелоатлет завоевал серебро Чемпионата мира 2019

Али Мири в весовой категории 89 кг на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике-2019 в Таиланде завоевал серебро.

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