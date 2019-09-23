23 сент. 2019 г., 16:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83487715
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Первый день нового учебного года в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник участвовал на церемонии начала нового учебного года в одной из школ на юге Тегерана. Он символически позвонил в колокол, обозначив начало нового учебного года в Иране

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