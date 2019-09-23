15-й чемпионат по каратэ "Кубок единства и дружбы" завершился в Урмии.
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Проект Рухани — это более дешевый путь к глобальной безопасности
Тегеран, 23 сентября. ИРНА — В отличие от США, которые уже похоронили все надежды, ужесточив…
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Два европейских банка присоединились к механизму INSTEX
Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Первый европейский банк уже присоединился к европейскому финансовому…
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Зариф призвал забыть об иллюзии, что Иран можно заставить сдаться
Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США…
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Иран прокомментировал обвинения Джонсона о причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии
Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави комментируя заявления…
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Первый день нового учебного года в Иране
Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник участвовал на церемонии начала нового учебного года…
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Иран стал победителем чемпионата по каратэ "Кубок единства и дружбы" в Урмии
15-й чемпионат по каратэ "Кубок единства и дружбы" завершился в Урмии.
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Иранка завершила свое выступление на международном турнире по тяжелой атлетике в Таиланде
Иранка Абришам Арджмандха в весовой категории 71 кг завершила свое выступление на международном…
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Иранский парламентарий прибыл в Казахстан для участия в совещании спикеров парламентов стран Евразии
Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Вице-спикер иранского парламента Масуд Пезешкиан в понедельник…
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Иранский короткометражный фильм будет показан на кинофестивале "Alter do Chão" в Бразилии
Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Иранский короткометражный фильм "Дождь идет для тебя" режиссера…
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Радикальные элементы в США стремятся закрыть дверь дипломатии: Зариф
Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Существуют радикальные элементы в США, которые хотят закрыть дверь…
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