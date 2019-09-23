23 сент. 2019 г., 16:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83487694
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Иран стал победителем чемпионата по каратэ "Кубок единства и дружбы" в Урмии

15-й чемпионат по каратэ "Кубок единства и дружбы" завершился в Урмии.

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