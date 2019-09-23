23 сент. 2019 г., 15:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83487685
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Иранка завершила свое выступление на международном турнире по тяжелой атлетике в Таиланде

Иранка Абришам Арджмандха в весовой категории 71 кг завершила свое выступление на международном турнире по тяжелой атлетике в Таиланде, подняв вес 170 кг.

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