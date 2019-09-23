23 сент. 2019 г., 14:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83487536
0 Persons

Победа иранских юниоров в футбольном матче против Афганистана

Иранские футболисты одержали победу над Афганистаном со счетом 4:0 и вышли на следующий этап чемпионата Азии.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 0 =