23 сент. 2019 г., 14:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83487532
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Приготовление кофе по местному рецепту в иранском Йезде

Йездское кофе - это традиционный и местный сорт кофе в Йезде, который обладает приятным вкусом благодаря употреблению кардамона, розы и сахара-кандиса.

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