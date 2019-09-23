23 сент. 2019 г., 14:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83487513
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Тренировка сборной Ирана по тяжелой атлетике в Таиланде

Тренировка иранских спортсменов прошла вчера в городе Паттайя, Таиланде.

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