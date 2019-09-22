22 сент. 2019 г., 16:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83486077
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Военный парад Вооруженных сил у мавзолея имама Хомейни в Тегеране

Военный парад Вооруженных сил армии Ирана по случаю Недели Священной обороны в присутствии президента страны Хасана Рухани прошел у мавзолея основоположника Исламской Революции покойного имама Хомейни на юге Тегерана в воскресенье.

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