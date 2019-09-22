Тегеранское дерби также известное как Красно-синее дерби — противостояние двух ведущих футбольных клубов Тегерана: «Эстегляля» и «Персеполиса». Сегодня матч состоится в 16 часов по местному времени (15:30 мск.) на стадионе Азади с участием 100 тыс. болельщиков.