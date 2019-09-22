22 сент. 2019 г., 16:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83486067
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Тегеранское дерби

Тегеранское дерби также известное как Красно-синее дерби — противостояние двух ведущих футбольных клубов Тегерана: «Эстегляля» и «Персеполиса». Сегодня матч состоится в 16 часов по местному времени (15:30 мск.) на стадионе Азади с участием 100 тыс. болельщиков.

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