Местные строят деревянные судна в деревне Гуран на иранском острове Кешм.
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Военный парад Вооруженных сил у мавзолея имама Хомейни в Тегеране
Военный парад Вооруженных сил армии Ирана по случаю Недели Священной обороны в присутствии…
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Тегеранское дерби
Тегеранское дерби также известное как Красно-синее дерби — противостояние двух ведущих футбольных…
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Деревянные судна в иранском Кешме
Местные строят деревянные судна в деревне Гуран на иранском острове Кешм.
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Облачный лес – одна из самых прекрасных частей Ирана
Тегеран, 22 сентября, ИРНА. Облачный лес – одна из красивейших и впечатляющих частей Ирана.…
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Зариф назвал невозможным диалог США с Ираном из-за санкций
Пекин, 22 сентября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в интервью китайскому телеканалу…
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Хасан Яздани стал чемпионом мира по вольной борьбе
Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Иранский борец Хасан Яздании в весовой категории 86 кг стал чемпионом…
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Иран представил свои новые оборонительные достижения
Тегеран, 22 сентября, ИРНА – По случаю 39-й годовщины начала навязанной Ирану войны и Недели…
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Урсула Гарза выразила удивление успехами иранских тяжелоатлеток
Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Председатель Комиссии по вопросам женщин Международной федерации…
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Иранский фильм признан лучшим на кинофестивале в Англии
Тегеран, 22 сентября , ИРНА – Фильм "Палата №13" режиссёра Мохаммад-Таги Хатеризаде завоевал…
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На юге-востоке Ирана было изъято 1300 кг наркотиков
Ахваз, 22 сентября, ИРНА – 1300 кг опиума было обнаружено в городе Индиджан к югу от провинции…
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