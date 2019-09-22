22 сент. 2019 г., 16:06
Journalist ID: 2390
News Code: 83486052
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Деревянные судна в иранском Кешме

Местные строят деревянные судна в деревне Гуран на иранском острове Кешм.

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