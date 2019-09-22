Военный парад вооруженных сил по случаю "Недели священной обороны" прошел в Тегеране и еще 30 других городах Ирана. Ирано-иракская война (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года), которая в Иране называется Неделей Священной Обороны — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном.