22 сент. 2019 г., 14:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83485818
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Военный парад вооруженных сил по случаю "Недели священной обороны"

Военный парад вооруженных сил по случаю "Недели священной обороны" прошел в Тегеране и еще 30 других городах Ирана. Ирано-иракская война (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года), которая в Иране называется Неделей Священной Обороны — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном.

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