Сборная Ирана стала победителем чемпионата Азии по волейболу среди Мужчин в Тегеране, одолев команду Австралии со счётом 3:0 (21:14, 25:17, 25:21).
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Церемония награждения сборной Ирана по волейболу золотыми медалями
Сборная Ирана стала победителем чемпионата Азии по волейболу среди Мужчин в Тегеране, одолев…
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Церемония награждения сборной Ирана по волейболу золотыми медалями
Сборная Ирана стала победителем чемпионата Азии по волейболу среди Мужчин в Тегеране, одолев…
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Иран прокомментировал обвинения саудовских властей в причастности к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
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Сбор винограда и производство изюма в иранском Малаер
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Отборочные соревнования на Чемпионат Ирана по ушу среди женщин
В пятницу в иранском Исфахане прошли отборочные соревнования на Чемпионат Ирана по ушу среди…
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Сборная Ирана по волейболу стала чемпионом Азии
Тегеран, 21 сентября. ИРНА — Сборная Ирана стала победителем чемпионата Азии по волейболу среди…
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Отправка дополнительного контингента на Ближний Восток усилит напряженность
Москва, 21 сентября. ИРНА — Решение США отправить дополнительный контингент на Ближний Восток…
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