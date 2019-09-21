21 сент. 2019 г., 23:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83484851
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Церемония награждения сборной Ирана по волейболу золотыми медалями

Сборная Ирана стала победителем чемпионата Азии по волейболу среди Мужчин в Тегеране, одолев команду Австралии со счётом 3:0 (21:14, 25:17, 25:21).

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